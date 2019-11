Kotimaa

Yksi kirkkoon kuuluva kummi riittää kastettavalle jatkossa aiemman kahden sijasta

Juuri nyt

Kirkolliskokous

on päättänyt, että jatkossa kastettavalle riittää yksi kummi aiemman kahden kummin sijasta. Kirkolliskokous tiedotti asiasta torstaina. Kummin tulee olla konfirmoitu ja evankelis-luterilaista uskoa tunnustavan kirkon jäsen, kerrotaan tiedotteessa.Kummien vähimmäismäärän muutoksen on tarkoitus helpottaa kastejärjestelyjä perheessä ja madaltaa kynnystä kastaa lapsi tai aikuinen kirkon jäseneksi.Kastettavalla on voinut olla vain yksi kummi jo aiemmin, sillä vuonna 2010 päätettiin, että yksi kirkkoon kuuluva kummi riittää kirkkoherran erillisellä luvalla.Kirkkojärjestyksen muutos kummien määrästä tulee voimaan arvioidusti vuoden 2020 alussa, kerrotaan tiedotteessa.