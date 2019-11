Kotimaa

THL: Itämeren silakat sisältävät yhä vähemmän ympäristö­myrkkyjä, ja niiden terveys­vaikutukset ylittävät myrk

Itämereltä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Silakansyönnin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kalansyöntisuositukset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Silakka

Ympäristömyrkkyjen