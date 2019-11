Kotimaa

Hangon terveyskeskuksen katto palaa – 12 ihmistä evakuoitu rakennuksen toiseen päätyyn

Hangon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

terveyskeskuksen katto on tulessa, kertoo Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos. Päivystävä palopäällikkö kertoo STT:lle, että terveyskeskuksen potilaat ja henkilökunta eli yhteensä 12 ihmistä on evakuoitu tulipalon alta pois ja siirretty rakennuksen toiseen päätyyn. Kukaan ei ole loukkaantunut palossa.Päivystävän palopäällikön mukaan rakennus tyhjennetään kokonaan, jos palo leviää lisää. Tällä hetkellä palo on saatu rajattua rakennuksen kattoon.Kattorakenteita sammutetaan paraikaa. Palon syttymissyy ei ole vielä tiedossa.Hälytys tulipalosta tuli hieman ennen aamuneljää.