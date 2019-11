Kotimaa

Hangon terveys­keskuksen katto­palo saatu rajattua, potilaat evakuoitu Raaseporiin

terveyskeskuksessa aamuyöllä syttynyt kattopalo on saatu rajattua, kerrottiin Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta STT:lle aamuseitsemän jälkeen.Terveyskeskuksen potilaat on evakuoitu Raaseporin sairaalaan. Palo ei ole päivystävän palopäällikön mukaan aiheuttanut henkilövahinkoja.Palon sytyttyä terveyskeskuksen potilaat ja henkilökunta evakuoitiin aluksi terveyskeskuksen rakennuksen toiseen päätyyn.Tulipalon sammutuksen odotetaan kestävän vielä joitakin tunteja.Palopäällikön mukaan sammutus on aiheuttanut vaurioita myös katon paloalueen alapuolella oleville tiloille. Hänen mukaansa Hangon kaupungin edustajat arvioivat, miten pitkään terveyskeskus tai osa siitä on poissa käytöstä.Palon syttymissyy ei ole vielä tiedossa.Hälytys tulipalosta tuli hieman ennen aamuneljää.