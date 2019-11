Suomalaiset kantavat perimässään kymmeniä ”omia” tauteja, joista yksi vei kuvataiteilija Milla Lindhiltä näön ja kuulon

Kotimaa

Suomalaiset kantavat perimässään kymmeniä ”omia” tauteja, joista yksi vei kuvataiteilija Milla Lindhiltä näön

Kuulo

Lindhin

Suomalaisissa on myös muita erikoisia muutoksia. Helsingin yliopisto kertoi https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/terveys/suomalaiset-tutkijat-loysivat-erittain-vaikealle-leukemialle-altistavan-geenimutaation keväällä Suomeen rikastuneesta yhden geenin muutoksesta, joka altistaa verisyöpä leukemian harvinaiselle ja vaikealle muodolle, jos perii sen molemmilta vanhemmiltaan.



”Löydökseemme liittyy samoja piirteitä kuin suomalaisen tautiperinnön tauteihin”, akatemiatutkija Outi Kilpivaara https://www.hs.fi/haku/?query=outi+kilpivaara kertoo.



”Kaikilla tunnistamillamme suomalaisilla potilailla on sama mutaatio, jota voidaan kutsua perustajamutaatioksi, ja potilaat vaikuttaisivat olevan kotoisin samoilta seuduilta Suomesta. Muutos ei kuitenkaan kuulu suomalaiseen tautiperintöön, koska sitä on muuallakin.”



Suomalaista tautiperintöä selittää tapa, jolla Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomea asutettiin. Kustaa Vaasa kehotti 1500-luvulta alkaen eteläsavolaisia levittäytymään kohti pohjoista etsiessään kaskimaita.



Syntyi kyliä, joiden kaikki asukkaat olivat vähintäänkin kaukaista sukua toisilleen. Samalla syntyi mahdollisuus, että yhden asukkaan kantama, sinänsä harvinainen geenimuutos kohtaisi toisen samanlaisen ja aiheuttaisi taudin syntyvälle lapselle.



Lähes kaikki tautiperinnön geenimuutokset ovat peittyvästi periytyviä. Kummankin vanhemman pitää olla mutaation kantajia, että lapsi saa sen. Jokaisessa raskaudessa on 25 prosentin vaara, että sairaus periytyy.



Tämä mahdollisuus toteutui Milla Lindhin kohdalla. Hänen veljensä taas on mutaation kantaja, koska sai sen vain toiselta vanhemmaltaan. Myös Lindhin lapset ovat kantajia.



Suvun ensimmäinen Usher löytyi sattumalta. Lindhin äiti työskenteli suomalaista tautiperintöä kartoittavassa tutkimusryhmässä ja alkoi epäillä, että tyttären heikentynyt kuulo ja jo lapsuudessa havaittu huono hämäränäkö voisivat olla Usherin oireyhtymän aiheuttamia.



Äiti otti verikokeen sen jälkeen, kun tytär ajoi opiskeluaikana polkupyörällä auton alle, koska ei nähnyt autoa.



”Kun äiti tuli käymään hyvän ruuan kanssa, tiesin, että tulokset olivat tulleet”, Lindh kertoo.



Hän suoritti kuvataiteilijaopintonsa Tampereen ammattikorkeakoulussa neljässä vuodessa, vaikka ”skottiopettajan puheesta kuulin lähinnä ässät”. Nyt kuulo on kuulevien tasolla, sillä Lindhillä on sisäkorvaistutteet https://www.kuuloliitto.fi/kuulo/sisakorvaistute/ , leikkauksella asennettavat kuulolaitteet. Niiden myötä sosiaalisuus puhkesi uudelleen:



”Jäin suustani kiinni hississä ja kassalla, lähdin yhdistystoimintaan ja sain vertaistukea.”



Joka vuosi syntyy noin 40 lasta, joilla on jokin suomalaisen tautiperinnön sairaus, Järvelä arvioi.



”Sairaudet ovat moninaisia, ja niiden ennuste vaihtelee”, hän sanoo.



”Silmäsairauksia, kasvuhäiriöitä, suolisto- ja aineenvaihduntatauteja, lihastauteja, autoimmuunisairaus.”



Nämä sairaudet eivät ole häviämässä, vaikka väki pakkautuu Etelä-Suomeen. Moni idässä ja pohjoisessa asuva haluaa jäädä juurilleen, ja siksi Järvelä arvioi, että suomalaisen tautiperinnön sairaudet eivät katoa seuraavan sadan vuoden aikana.



Sen sijaan tarkempi diagnostiikka voi löytää lievempiä tautimuotoja, joita ei aiemmin tunnistettu.



Kun HS tapasi Lindhin kahdeksan vuotta sitten, hän näki vielä tarkasti, maalasi tauluja ja piti näyttelyitä. Nyt näkö on mennyt lähes kokonaan: toinen silmä näkee valoa ja pimeää, toinen erottaa vielä hahmot, hyvät kontrastit ja isomman tekstin.



”Näön menettäminen ei pelota enää, koska minulla on kuulo”, Lindh sanoo.



”Tajusin Kuurosokeiden toimintakeskuksessa, että ei kannata käyttää energiaa sen murehtimiseen, että näkö menee. Elämme vain kerran, eikä auta murehtia sellaista, jolle ei voi mitään.”



Muut aistit ovat herkistyneet: kosketusaisti on hyvä, ja Lindh tuntee värähdyksiä, joita näkevä ei huomaa. Hän myös aistii ilmavirran ja tietää, milloin joku kulkee äänettömästi ohi.



Taulujen maalaaminen on jäänyt, mutta ”ilmaisun tarve ei häviä, vaikka sokeutuu täysin. Luotan, että pystyn kääntämään senkin tekemiseksi.”



Lindh tekee savitöitä ja huovuttaa, koska ”voin nähdä ne sormillani”. Työhuoneen pöydällä on kynätelineenä savesta muovaillut kasvot, nurkassa seinällä punkkarin pää, jonka Lindh muokkasi ensin kanaverkosta ja huovutti sitten verkon päälle.



Hän tekee myös korvakoruja ja myy niitä:



”Saksien käyttö ja helmien pujottelu onnistuu paremmin sokeana kuin näkevänä”, hän nauraa.



”Kahden sokeutuneen silmän tilalle saa kymmenen näkevää sormea, kun oppii käyttämään niitä.”



Lindh toimii järjestöohjaajana Suomen kuurosokeat ry:ssä, jolla on oma toimintakeskus Tampereen Hervannassa.



”Tämä keskus on kuin perhe, jossa saa olla sellainen kuin on”, hän sanoo.



”Ei tarvitse pärjätä enempää kuin pystyy, mutta ei saa myöskään pärjätä vähempää. Pitää olla halua, että toimintakyky säilyy.”



Lindh järjestää kuurosokeille leirejä ja koulutuksia ja koordinoi kerhotoimintaa. Hänen työtään on myös muistuttaa, että oikeiden apuvälineiden ja palvelujen turvin vaikeasti vammainenkin pystyy tekemään täyttä työpäivää, olemaan perheenäiti ja harrastamaan haluamiaan asioita.



”Mistään kiinnostavasta ei pidä jäädä pois vain siksi, että ei näe”, hän sanoo.



”Aina saa apua.”