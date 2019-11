Yli tuhannen neliön entinen maatilarakennus palaa Punkalaitumella, paikalle hälytettiin yli 20 pelastusajoneuvoa

Kotimaa

tuhannen neliömetrin kokoinen entinen maatilan rakennus on syttynyt palamaan Punkalaitumella Pirkanmaalla, kertoo Pirkanmaan pelastuslaitos tiedotteessaan. Toisessa siivessä toimi aiemmin sikala, mutta tällä hetkellä rakennuksessa ei ole eläimiä.Palo havaittiin noin puoli kolme yöllä. Pelastuslaitoksen saapuessa paikalle palo uhkasi levitä viereiseen asuinrakennukseen, minkä pelastuslaitos onnistui estämään.tulee jatkumaan vielä useita tunteja. Tulipalon takia sähköjä on jouduttu katkaisemaan läheiseltä muuntajalta, mikä voi vaikuttaa myös lähialueen kiinteistöjen sähkönjakeluun. Palo sattui Kanteenmaantiellä.Valtaosa rakennuksesta tulee tuhoutumaan täysin, kertoo tiedote. Paikalle on hälytetty yli 20 pelastusajoneuvoa useilta eri pelastuslaitoksilta. Tietoa palon syttymissyystä ei vielä hieman ennen kello viittä aamulla ollut.