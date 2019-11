Kotimaa

Tutkimus: Lähes joka kymmenes suomalainen on tarttunut rattiin lasillisen jälkeen

Joka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Huumeiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vastaajilta