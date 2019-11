Kotimaa

Tällainen on suomalainen isä: Kantaa taloudellista vastuuta, hoivaa ja leikkii

yli 30-vuotiaana saadut kaksi lasta, puoliso ja päivässä 81 minuuttia pienten lasten hoitoa.Tilastoista piirtyy karrikoitu kuva suomalaisesta keskivertoisästä, jonka varjoon jää piiloon erilaisia elämäntilanteita ja -tarinoita.”Isäksi halutaan ja tullaan aiempaa myöhemmin, mutta lapsi näyttää kuuluvan useimmiten suomalaismiehen perheeseen. Myös miesten toivoma lapsiluku menee aika lailla yhteen naisten kanssa”, sanoo yliopistonlehtori, isyystutkija Johanna Terävä https://www.hs.fi/haku/?query=johanna+terava Jyväskylän yliopistosta.Lapsettomiksi jäävien miesten määrän on arvioitu kasvavan, mutta tällä hetkellä eläkeikäisistä 65–83-vuotiaista miehistä 83 prosenttia on isiä. Noin puolella 34-vuotiaista miehistä on vähintään yksi lapsi.isyydessä viime vuosikymmeninä tapahtunut muutos on se, että isät haluavat viettää lastensa kanssa yhä enemmän aikaa. Tilastokeskuksen ajankäyttötutkimuksen mukaan isien alle kouluikäisten lasten hoitoon käyttämä aika on lähes kaksinkertaistunut 1980-luvulta tälle vuosikymmenelle tultaessa.Terävän mukaan lapsi on nykyään isälle ylpeyttä aiheuttava asia, joka kuuluu identiteettiin, pönkittää mieheyttä ja tuo merkityksellisyyden tunteita.”Antaisin kymmenen pistettä nykyisille siitä, että he ovat ymmärtäneet, että isyys tuottaa hyvinvointia. Isät haluavat olla lastensa kanssa, sillä he ovat huomanneet, että se tekee hyvää itselle, lapselle ja parisuhteelle”, Terävä sanoo.”Isänä oleminen suojaa usein miehen hyvinvointia pitkällä tähtäimellä jopa lopun elämää, elleivät välit lapsiin katkea.”suomalaiset isät sitten ovat? Terävän mukaan he ovat aiempaa empaattisempia ja uhrautuvaisempia. Erityisesti isyyteen liittyvä ”tunnepuhe” on lisääntynyt.”Tunteista puhuminen on aiempaa sallitumpaa ja sitä jopa vähän odotetaan. Isät käyttävät enemmän rakkaus- ja ihana-sanoja ja kehuvat lapsiaan. Tästä on paljon tutkimusta, että kehuminen on lapsille hyväksi.”Isät myös esimerkiksi lukevat lapsilleen enemmän. Sen on todettu vaikuttavan lapsen sanavarastoon ja jopa älykkyyteen.Tutkimusten mukaan isät ovat onnellisempia kuin lapsettomat miehet, Terävä sanoo. Erään yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan näyttää siltä, että isät ovat onnellisempia kuin äidit.Isät näyttävät keskittyvän paremmin lasten kanssa leikkimiseen siinä, kun äidit lasten kanssa ollessaan esimerkiksi siivoavat samalla keittiötä. Tämä voi toki johtua siitä, että kotityöt jäävät kaikkialla Euroopassa useammin naisten kuin miesten harteille https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006283593.html ”Isät kaapivat näin tavallaan kermat päältä. He osaavat nauttia lapsen kanssa olemisesta ja kokevat, että vuorovaikutus lapsen kanssa on palkitsevaa. He myös osaavat – tai voivat – priorisoida ajankäyttöä.”Onnellisuuteen voi Terävän mukaan vaikuttaa myös se, että isillä on äitejä enemmän vapaa-aikaa. He harrastavat siinä, kun kaikki äidit eivät voi, osaa tai halua ottaa itselleen aikaa harrastuksiin.kuva suomalaisesta isyydestä ei ole silti vaaleanpunainen. Terävän mukaan hoivaavan, sitoutuneen ja läsnä olevan isän trendi koskettaa niitä, jotka pysyvät ajan hermolla. He ovat usein nuoria, hyvin koulutettuja ja hyvin toimeentulevia isiä.On myös isiä, jotka eivät kykene tai halua ottaa vastuuta, Terävä sanoo. Hyvin vaikeista lähtökohdista tulevat miehet eivät ole välttämättä nähneet tasa-arvoista vanhemmuuden mallia ja ovat hukassa isyyden ihanteiden edessä.”He tunnistavat hyvän isän kriteerit, mutta jos he eivät pysty täyttämään niitä, he saattavat kadota lapsen elämästä kokonaan. Siihen liittyy paljon syyllisyyttä, pelkoa ja häpeää.”Isät ovat Terävän mukaan vanhemmuudessa äiteihin nähden alakynnessä. Kotona jyräävät usein perinteiset sukupuoliroolit, ja isät kokevat olevansa edelleen päävastuussa perheen toimeentulosta.”Osa isistä tekee paljon ylitöitä ja ajattelee, että sillä saa katettua perheen kulutusta. Harrastukset maksavat, ja he haluavat turvata lapsille mahdollisimman virikkeellisen lapsuuden.”suunnittelee parhaillaan perhevapaauudistusta, jossa vanhempainvapaita on tarkoitus tasata vanhempien kesken niin kutsuttuun 5+5+5-malliin. Toistaiseksi perheet, joissa isä jää hoitamaan lasta kotiin vanhempainvapaalle, ovat yleensä olleet hyvin toimeentulevia, korkeasti koulutettuja ja tasa-arvoisesti ajattelevia.”Muutkin olisivat voineet tehdä erilaisia lapsenhoitoon ja toimeentuloon liittyviä ratkaisuja, mutta isoihin muutoksiin ei ole oltu valmiita.”Isät voivat Terävän mukaan jäädä alakynteen avo- ja avioerotilanteissa, jos lapsen- ja kodinhoidon vastuut ovat olleet äidillä eikä isä hallitse niihin liittyviä käytännön asioita. Miehillä on vähemmän sosiaalisia suhteita, eivätkä he välttämättä hae ongelmatilanteessa apua.Vaikeissa tilanteissa isät saattavat Terävän mukaan luovuttaa huoltajuuskiistoja.”He eivät jaksa viedä niitä eteenpäin, koska ajattelevat häviävänsä ja koska lapsi voi huonosti vanhempien taistelujen keskellä. Isät, jotka ovat erossa lapsistaan, voivat huonosti. Tästä on kuitenkin hirveän vähän tutkimustietoa.”Toisaalta isyys voi Terävän mukaan myös vahvistua eron jälkeen.”On havaittu, että vanhempien ero voi sysätä isän entistä syvemmälle isyyteen, ja se palkitsee sekä isää että lasta.”

isistä tiedetään paljon, paljon on myös asioita, joita ei ole juurikaan tutkittu. Terävän mukaan tiedämme liian vähän esimerkiksi isien kasvatuskäytännöistä, yksinhuoltajaisistä ja miesten lapsettomuuskokemuksista.Se tiedetään, miten suuri merkitys isällä on lapsen hyvinvoinnille. Isän kanssa eläneet lapset ovat tutkimusten mukaan aikuisena muita paremmin kouluttautuneita ja taloudellisesti vakavaraisempia. Heillä on vahvemmat sosiaaliset suhteet, parempi itsetunto ja vähemmän mielenterveysongelmia.”Tyttäret, joilla on ollut hyvä isäsuhde, osaavat valita puolisonsa eri kriteereillä kuin ne, joiden isäsuhde on ollut hankala. Hyvän isäsuhteen saaneet kokevat myös omassa vanhemmuudessaan vähemmän vaikeuksia.”Terävän mukaan äidit voisivat ottaa isiltä oppia joissakin asioissa. Näitä ovat esimerkiksi priorisointikyky, terve itsekkyys vanhemmuudessa ja lapsen haastaminen rakkaudella niin, että se kehittää ongelmaratkaisukykyä.Kun Terävä tutki lasten isyyskäsityksiä, tärkeimmät lasten nimeämät isän ominaisuudet liittyivät hyväksymiseen ja läsnäoloon.”Eräs lapsi sanoi, että tärkeintä on, että isä osaa rakastaa minua”, Terävä kertoo.”Lapselle paras isä on se, joka tulee ulos ja antaa keinussa kovimmat vauhdit. Lapsille ei jää mieleen se, onko tiskipöytä ollut siisti.”