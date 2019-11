Kotimaa

Saksassa epidemian aiheuttanut superbakteeri on havaittu aiemmin myös Suomessa

Antibiooteille

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Euroopan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy