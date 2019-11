Kotimaa

Kissan tappaminen toi perheelle tuomion eläinsuojelurikoksesta

lopettaminen toi Pohjois-Pohjanmaalla asuvalle perheelle tuomion eläinsuojelurikoksesta. Oulun käräjäoikeuden maanantaisen tuomion mukaan kissa kärsi tarpeettomasti kolmen pojan surmatessa sitä.Perheen pojat olivat tekohetkellä 16- ja 17-vuotiaat. Saatuaan vanhemmiltaan luvan he olivat yhdessä 19-vuotiaan miehen kanssa lopettaneet perheen kissan.Kolmikko oli heittänyt kissan lumihankeen, potkaissut sen päälle lunta, ja sen jälkeen 19-vuotias oli ampunut pakenevaa kissaa kaksi kertaa aseella pään alueelle.Koko tapahtuma oli videoitu, ja videota oli myös levitetty eteenpäin. Ampumisen jälkeen kissa oli heitetty Pyhäjokeen.Kaikki viisi epäiltyä myönsivät syytteen. Isä myönsi arvioineensa väärin poikien kyvyn tähän tehtävään.Vanhempia syytettiin yllytyksestä rikokseen.muistutti, että säännösten mukaan eläin on lopetettava niin, että se säästyy kaikelta vältettävissä olevalta kivulta, tuskalta ja kärsimykseltä. Jos kissan tai koiran lopettaa itse, se on lopetettava ampumalla tai kaasulla niin, että se kuolee välittömästi. Eläintä on pidettävä kiinni tai sen liikkumista on muuten rajoitettava.Käytetty ase jäi oikeudenkäynnissä epäselväksi. Keskusrikospoliisin lausunnossa päädyttiin siihen, että ase oli todennäköisesti puoliautomaattinen pienoispistooli, mutta syytettyjen mukaan kyseessä oli puoliautomaattinen haulikko. Oikeuden mukaan kyseessä saattoi olla haulikko.Video osoitti, että kissa sätki ampumisen jälkeen ainakin puoli minuuttia.Syyttäjä oli vaatinut rangaistusta törkeästä eläinsuojelurikoksesta. Rangaistusvaatimus oli kova: hän vaati täysikäisille syytetyille vähintään puolen vuoden ehdollista vankeusrangaistusta.Syyttäjän mukaan teko oli tehty erityisen raa’alla ja julmalla tavalla, koska kissalle oli aiheutettu tarpeetonta kärsimystä.Oikeus päätyi siihen, ettei teko ollut erityisen raaka tai julma. Ampumamatka oli suhteellisen lyhyt, eikä kissa ampumisen jälkeen enää päässyt pakoon. Sen kärsimys jäi mitä ilmeisimmin lyhytaikaiseksi.saivat molemmat 50 päiväsakkoa. Isän maksettavaksi tulee päälle tuhat euroa, äidin 300 euroa. Kissan ampunut nuori mies sai myös 50 päiväsakkoa eli 300 euroa sakkoa.Perheen pojat saivat kumpikin 30 päiväsakkoa eli 180 euroa sakkoa. Heidän rangaistustaan alensi se, että he olivat alaikäisiä.Kaikille tuli myös maksettavaksi 80 euron rikosuhrimaksu.