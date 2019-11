Kotimaa

Teknisten aineiden opettajat: Uusi oppiaine yhdistäisi teknistä työtä ja teknologiaa

Naisia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tekninen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nykyinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Monella

Oppilaiden