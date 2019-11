Kotimaa

Nuoret miehet ampuivat lähes tuhat kissaa, syyttäjä vaatii rangaistusta metsästysrikoksista

Satoja

Kissoja

Syyttäjä

eläimiä ampuneelle kolmikolle luettiin tiistaina Pohjanmaan käräjäoikeudessa tukku syytteitä.Miehet olivat syytteen mukaan ampuneet muun muassa satoja kissoja sekä lukuisia rusakoita, metsäkauriita, rauhoitettuja kalalokkeja, pari valkohäntäpeuraa sekä yhden punaketun.Eläimiä oli metsästetty autolla taskulampun avulla.Kolmikon aktiivisimpia jäseniä, 24-vuotiasta ja 20-vuotiasta miestä, syytetään törkeästä metsästysrikoksesta, metsästyslain säännösten rikkomisesta, luonnonsuojelurikoksesta ja luvattomasta pyynnistä.Kolmas, 29-vuotias mies, sai syytteen metsästysrikoksesta, eläinsuojelurikoksesta ja metsästyslain säännösten rikkomisesta.Miehet ovat esitutkinnassa myöntäneet metsästyksensä.Teot tapahtuivat Uusikaarlepyyssä ja Pietarsaaressa 2016–2017, ja osa niistä ehti vanhentua ennen syytteen nostamista. Nuorin miehistä oli tekojen aikaan alaikäinen.ehti kuolla miesten luoteihin satoja. 24-vuotias mies on kertonut kuulusteluissa, että hän ampui yhdessä muiden kanssa kahden vuoden aikana noin 800 kissaa.Raskain syyte koskee kahden nuoremman miehen saamaa syytettä törkeästä metsästysrikoksesta. Syytteen mukaan he olivat ampuneet vähintään 20 rusakkoa, minkä lisäksi jotkin eläimet vain loukkaantuivat. Kauriita tapettiin syyttäjän mukaan ainakin 15, valkohäntäpeuroja kolme ja punakettuja yksi.Syyttäjä pitää tekoa törkeänä, koska ammuttujen eläinten määrä on niin suuri.Rauhoitettuja kalalokkeja kaksikko ampui syyttäjän mukaan noin 40 kappaletta.vaatii kaikille miehille ehdollista vankeusrangaistusta. Ankarinta rangaistusta, vähintään kymmenen kuukauden ehdollista vankeutta, hän vaatii 24-vuotiaalle miehelle.Lisäksi hän vaatii kaikille vuosien mittaisia metsästyskieltoja.Syyttäjällä on muitakin vaatimuksia. Hän muun muassa vaatii valtiolle luvattomassa jahdissa käytettyä autoa. Sen arvo on 16 700 euroa.