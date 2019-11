Kotimaa

Omistajansa kanssa jänis­metsällä ollut koira jäi loukkuun luolaan Liperissä, gps-pannan signaali ei riittänyt

Omistajansa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

kanssa jänismetsällä ollut koira jäi loukkuun luolaan tiistaina Liperissä Pohjois-Karjalassa.Pelastuslaitoksen tiedotteen mukaan koira oli ilmeisesti joutunut luolaan ajettuaan takaa jänistä tai muuta eläintä. Pelastuslaitoksen mukaan metsässä on maakellari, jonka kohdalta koira oli päätynyt luolaan. Kyseessä on ilmeisesti supiluola.Pelastuslaitos yritti saada koiran ulos luolasta kaivamalla maata maakellarin kohdalta kohti luolaa, mutta ei onnistunut löytämään eläintä. Koiralla oli ollut kaulassaan gps-panta, mutta sen signaali ei riittänyt koiran paikantamiseksi. Pelastuslaitoksen mukaan luolien pituus saattaa olla jopa useita kymmeniä metrejä.”Yksi keino koiran paikantamiseen ehkä olisi miinaharava jos koira ei itse osaa ulos luolastosta”, pelastuslaitoksen tiedotteessa kerrotaan.Koiran pelastusoperaatio kesti noin kaksi tuntia. Nyt koiran etsiminen on pelastuslaitoksen mukaan omistajan harteilla.