Helsinki-Vantaalla vesikin maksaa suosituksia enemmän, oman pullon täyttö onnistuu lentoasemalla aiempaa paremmin

Kotimaa

Helsinki-Vantaalla vesikin maksaa suosituksia enemmän, oman pullon täyttö onnistuu lentoasemalla aiempaa parem

Oma vesipullo

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsinki-Vantaalle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pari vuotta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Matkustajat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nykyään

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006303291.html

Euroopan