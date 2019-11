Kohti vapautta -uusnatsiliikkeen epäillään jatkavan kielletyn järjestön toimintaa – Saavatko uusnatsit marssia itsenäisyyspäivänä Helsingissä?

Kotimaa

Kohti vapautta -uusnatsiliikkeen epäillään jatkavan kielletyn järjestön toimintaa – Saavatko uusnatsit marssia

Keskusrikospoliisi

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005845268.html

Kohti vapautta





Poliisihallitus lähetti maanantaina paikallispoliiseille itsenäisyyspäivän mielenosoituksia koskevan ohjeen https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006305306.html . Sen mukaan poliisi voi tapauskohtaisen harkinnan perusteella keskeyttää tai päättää Pohjoismaisen vastarintaliikkeen mielenosoituksen.



Poliisihallituksen ohjeen mukaan mielenosoitukset ja katutoiminta ovat Pohjoismaisen vastarintaliikkeen tosiasiallista toimintaa, joka on kielletty väliaikaisen toimintakiellon perusteella.



Poliisihallituksen ohjeessa ei mainita Kohti vapautta -liikettä nimeltä. Ohjeen perusteella Helsingin poliisin on kuitenkin arvioitava, onko Kohti vapautta -liikkeen mahdollisessa itsenäisyyspäivän marssissa kyse tosiasiallisesti toimintakiellon alaisesta toiminnasta, johon poliisin on puututtava.



”Poliisi voi viime kädessä keskeyttää tai päättää mielenosoituksen”, poliisitarkastaja Arvelin sanoo.