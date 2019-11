Kotimaa

Saamelaisten totuus- ja sovintokomission perustaminen etenee

Saamelaisten

ja Suomen valtion välejä selvittävän totuus- ja sovintokomission asettaminen etenee. Tarkoituksena on asettaa viisijäseninen komissio, joka olisi toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton.Hallituksen iltakoulu päätti keskiviikkona, että komission nimeämisessä voidaan edetä. Komission tehtävä on ”käydä läpi historian tapahtumat ja oppia niistä”, määrittelee valtioneuvoston tiedote.Komission toimeksiantoa on valmisteltu tämän vuoden aikana saamelaiskäräjien ja kolttien kyläkokouksen kanssa. Niiden on määrä vielä käsitellä toimeksiantoa omalta osaltaan, jonka jälkeen jäsenet voidaan nimetä.Saamelaiskäräjät kirjasi vuonna 2016 tavoiteohjelmaansa komission perustamisen. Valtio teetti asiasta esiselvityksen, jossa kuultiin noin kolmeasataa ihmistä, valtaosin saamelaisia.