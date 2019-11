Kotimaa

Entistä harvempi suomalainen menee naimisiin, avioitumisiän nousu pysähtyi

Entistä

Viime

Ensimmäisen

harvempi suomalainen solmii avioliiton. Avioituvuus väheni viime vuonna entistäkin nopeammin, ilmenee Tilastokeskuksen tiedoista.Koko maan tasolla eri sukupuolta olevien parien avioliittojen solmiminen on vähentynyt jo yli vuosikymmenen.Viime vuonna solmittiin yhteensä 23 799 avioliittoa, kun vielä edellisvuonna luku oli 26 542 avioliittoa. Avioliittoja, joissa puolisot ovat eri sukupuolta, solmittiin 23 412 kappaletta.vuosina avioituvuuden vähentymistä on hidastanut se, että uudelleen avioliittoon meneminen on pysynyt suunnilleen ennallaan. Viime vuonna myös uudelleen avioituminen kuitenkin väheni.Naiset solmivat uusia avioliittoja 5 500 ja miehet 5 600 kappaletta. Naisilla uudelleen avioituneiden määrä pieneni lähes 750:lla ja miehillä yli 900:lla.avioliiton solmineiden keski-ikä on noussut Suomessa pitkään, eli avioituminen on siirtynyt yhä vanhemmalle iälle. Avioitumisiän nousu kuitenkin pysähtyi vuonna 2018 sekä naisilla että miehillä.Tilastokeskuksen mukaan naiset solmivat viime vuonna ensimmäisen avioliittonsa keskimäärin hieman yli 30-vuotiaina ja miehet hieman alle 35-vuotiaina.Avioliittojen solmimisen väheneminen on edennyt samalla tavalla kaikissa koulutusryhmissä. Koulutustiedot koskevat vain Suomessa syntyneitä naisia ja miehiä.2000-luvulla avioituvuus oli korkeimmillaan vuonna 2008.