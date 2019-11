Kotimaa

Nato-jäsenyys saa maanpuolustus­järjestöissä kannatusta selvästi enemmän kuin muun kansan parissa

Suomen

Osaltaan

Vähemmän

liittyminen sotilasliitto Natoon saa kannatusta monilta maanpuolustusjärjestöjen jäseniltä, tuore kyselytutkimus kertoo. Natoon liittymistä nopeasti tai lähivuosina sanoi kannattavansa 41 prosenttia vastaajista, ja yhtä moni säilyttäisi mahdollisuuden jäsenyyden hakemiseen, vaikka ei liittymistä juuri nyt toivoisikaan. Vain 15 prosenttia oli liittymistä vastaan.Muissa kyselytutkimuksissa Nato-jäsenyyttä on yleensä vastustanut noin puolet suomalaisista, ja jäsenyyden kannalla on ollut noin neljäsosa.Nato-jäsenyyden suosiota selittänee monien vastaajien usko siihen, että sotilaallinen tilanne Suomen lähialueilla on muuttumassa nykyistä uhkaavammaksi. Tätä mieltä on noin kaksi viidestä vastaajasta, kun hieman yli puolet ei usko tilanteen muuttuvan nykyisestä. Vain noin joka sadas vastaaja uskoo, että tilanne on muuttumassa vähemmän uhkaavaksi.Kyselyssä annetuista vaihtoehdoista eniten huolta herättivät maailman pakolaistilanne, Venäjällä tapahtuvat kehityskulut, kyberuhat sekä Lähi-idän tilanne. Vähiten huolestuttavina asioina pidettiin rasismia, ilmastonmuutosta ja Suomen yhteiskunnallista eriarvoisuutta.yllättäen asevelvollisuus on vastaajien joukossa erittäin suosittu pohja Suomen puolustusjärjestelmälle: sitä kannatti 97 prosenttia vastaajista. Hieman yli neljäsosa kaikista vastaajista laajentaisi asevelvollisuutta koskemaan myös naisia.Kyselyyn vastasi lähes 8 300 jäsentä Suomen Reserviupseeriliitosta, Reserviläisliitosta, Maanpuolustusnaisten liitosta sekä Maanpuolustuskiltojen liitosta.