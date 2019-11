Kannattaisiko taloja kuljettaa taantuvilta alueilta pääkaupunkiseudulle? Apulaisprofessori: Rakennustemme tulee olla siirrettävissä

Kotimaa

Kannattaisiko taloja kuljettaa taantuvilta alueilta pääkaupunkiseudulle? Apulaisprofessori: Rakennustemme tule

Aalto-yliopistossa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toivonen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhtenä