Rikoksista kirjoittaessa tietojen etsiminen on palapelin kokoamista

kouluhyökkäys. Porvoon poliisiampumiset. Turun terrori-isku.Nämä kaikki ovat viime vuosilta sellaisia isoja rikostapahtumia, jotka käynnistivät viestimissä mittavan oman uutishankinnan.Tyypillistä rikostapahtumille on se, että poliisi ei voi alkuvaiheessa tiedottaa paljoakaan tutkintaansa vaarantamatta. Viestimien tehtävänä on siitä huolimatta pyrkiä kertomaan, mitä on tapahtunut ja miksi.Miten me toimittajat hankimme tietoja rikos­tapauksissa?Kuopion kouluhyökkäyksestä tuli lokakuun alussa tieto toimitukseen, aloimme heti tavoitella mahdollisia silminnäkijöitä ja muita ihmisiä, jotka voivat kertoa tapahtumista.Itse soittelin tuolloin läpi samassa kauppakeskuksessa sijainneita yrityksiä ja tiedustelin, mitä niiden työntekijät näkivät ja kuulivat. Osa tavoittamistani työntekijöistä kertoi havainnoistaan, ja osa kieltäytyi haastattelusta.Usein oleellista tietoa on tavallisilla kansalaisilla, jotka ovat yllättäen joutuneet osaksi rikos­tapahtumia. He voivat olla rikoksen silminnäkijöitä tai saattavat tuntea epäillyn rikoksentekijän vaikka työn tai harrastuksen kautta.Mahdollisia haastateltavia voivat olla myös poliisit, rosvot, asianajajat, syyttäjät, lääkärit ja monien muiden ryhmien edustajat.Etsimme sopivia haastateltavia soittelemalla ja jalkautumalla esimerkiksi rikospaikan ympäristöön tai epäillyn rikoksentekijän kotikulmille.Yleensä haastattelutilanteet sujuvat hyvin, mutta osa ihmisistä voi rikostapausten yhteydessä kokea yhteydenottomme häiritsevänä tai ahdistavana.Tilanteesta tekee vaikean se, ettei toimittaja voi aina tietää etukäteen, miten henkilö suhtautuu asiaan tai millainen yhteys hänellä on tapahtumiin.Se vaatii tilanneherkkyyttä.Olen vetäytynyt tällaisista tilanteista aiheuttamaani häiriötä pahoitellen, jos henkilö ei ole halunnut keskustella tai on vaikuttanut olevan sokissa. Nämä tilanteet eivät ole mieltä ylentäviä toimittajallekaan.ohella toinen keskeinen tiedonhankintaväylä on netti.Facebookista, Instagramista, Linkedinistä, Googlesta, keskustelupalstoista ja muista nettipalveluista on usein apua, kun selvitämme jonkun henkilön taustoja.Kun toimituksemme sai aikanaan varmistettua Kuopion kouluhyökkäyksestä epäillyn miehen nimen, teimme hänestäkin nettihaut. Löysimme Googlen avulla tietoja hänen opiskelu- ja kouluhistoriastaan.Niiden avulla tavoitimme lisää haastateltavia. He kertoivat miehen menneisyydestä.Jopa osa keskeisistä järjestäytyneiden rikollisjengien jäsenistä julkaisee somessa itsestään ja kavereistaan valokuvia, jotka ovat kaikkien nähtävissä. Kuvista voi päätellä, mitkä jengit ovat väleissä keskenään ja kenen kanssa alamaailman toimijat viettävät aikaansa.Netistä löytyy myös palveluita muunlaiseen sähköiseen tiedonhankintaan. Esimerkiksi Way­back Machine -sivuston avulla saa kaivettua esiin vuosien takaisia nettisivuja, joissa olleita tietoja on myöhemmin poistettu tai muutettu.ja netin ohella haemme lähes päivittäin tietoja rikos­tapauksista myös eri rekistereistä, viranomaisten asiakirjoista ja muista julkisista tietoaineistoista.Niistä voi löytää tietoa muun muassa rikoksesta epäillyn henkilön mahdollisista aiemmista rikoksista, talousvaikeuksista, yritysyhteyksistä ja monesta muusta asiasta.Isoissa rikostapauksissa toimituksen oma tiedonhankinta on yleensä aktiivisimmillaan joidenkin päivien ajan rikoksen tapahtumisesta.Tapahtumien seuranta ja ajoittainen uuti­sointi jatkuvat pitkään sen jälkeenkin. Rikoksesta voi kulua vuosia siihen, että tapauksesta tulee tuomioistuimen lainvoimainen ratkaisu.