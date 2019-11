Kotimaa

Yhä useampi opiskelija elää velaksi, opintolainaa nostaneiden määrä kaksinkertastunut kymmenessä vuodessa

useampi opiskelija rahoittaa opintonsa velkarahalla. Opintolainaa lukuvuoden aikana nostaneiden opiskelijoiden määrä on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa, selviää Kelan maanantaisesta tiedotteesta.Viime vuonna yli 156 000 opiskelijaa nosti valtion takaamaa opintolainaa. Lainaa nostaneiden määrä on kasvanut tasaisesti lukuvuodesta 2008–2009. Tuolloin lainaa nosti noin 75 660 opiskelijaa. Viime lukuvuodesta lainaa nostaneiden määrä kasvoi lukuvuodesta 3,4 prosenttia.lukuvuoden lopussa opintovelallisia oli kaikkiaan lähes 435 000. Kymmenen vuotta aiemmin opintovelallisia oli Suomessa hieman yli 276 000. Samaan aikaan myös keskimääräinen laina on lähes kaksinkertaistunut, sillä lukuvuonna 2008–2009 lainaa oli keskimäärin hieman alle 4 900 euroa, viime vuonna jo noin 8 540 euroa.Vuoden 2018 lopussa valtion takaamien opintolainojen kokonaispääoma oli 3,4 miljardia euroa. Lainapääoman määrä on puolitoistakertaistunut vuosien 2008–2018 välillä.Opintolainan suosion kasvun näkökulmasta on kiinnostavaa, että opintotukea saavien määrä on pudonnut tasaisesti lukuvuodesta 2009–2010. Tuolloin opintotukea sai lähes 305 000 opiskelijaa, viime lukuvuonna enää noin 273 600. Määrä on vuosituhannen pienin.Kela maksoi viime vuonna opintoetuuksia yhteensä 473 miljoonaa euroa. Määrä väheni edellisvuodesta 25 prosentilla.