opettajana työskennellyt ylikonstaapeli saa syytteet naisoppilaiden seksuaalisista hyväksikäytöistä, seksuaalisesta ahdistelusta ja virkavelvollisuuden rikkomisista.Epäiltyjen rikosten uhreja on seitsemän.Oikeudenkäynti järjestetään joulukuun alussa Pirkanmaan käräjäoikeudessa.Ylikonstaapeli on työskennellyt voimankäytön opettajana Poliisiammattikorkeakoulussa. Hän on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin.Mies on pidätetty virastaan.on selvittänyt tänä syksynä toista tapausta, jossa naisopiskelijat tekivät ilmoituksia miesopiskelijan heihin kohdistamasta seksuaalisesta häirinnästä.Ilmoitukset koskevat sekä miehen sanallista että fyysistä toimintaa kuluvan lukuvuoden aikana. Osa ilmoitetuista tapauksista on koulutuksen ajalta ja osa vapaa-ajalta.Tästä tapauksesta ei ole tehty rikosilmoituksia.