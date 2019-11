Rajavartiolaitos epäilee kansainvälistä rikollisryhmää aikeista avata laiton maahantuloreitti Venäjältä Suomeen

Kotimaa

Rajavartiolaitos epäilee kansainvälistä rikollisryhmää aikeista avata laiton maahantuloreitti Venäjältä Suomee

Kaakkois-Suomen

Rajavartiolaitos

Kolmea

rajavartiosto on saanut valmiiksi esitutkinnan, joka koskee laittoman maahantuloreitin valmistelua Venäjältä Suomeen, Rajavartiolaitos kertoo tiedotteessa.Tutkinnan perusteella kolmen Suomessa asuvan ihmisen ja kahden ulkomailla vaikuttavan henkilön epäillään liittyvän tapaukseen. Ulkomailla vaikuttavia epäiltyjä ei ole tavoitettu. Sen sijaan yksi Suomessa asuvista epäillyistä on tällä hetkellä vangittuna.Tapaus on siirretty Itä-Suomen syyttäjäalueelle syyteharkintaa varten.epäilee kansainvälisen rikollisryhmän suunnitelleen laittoman maahantuloreitin avaamista Venäjältä Suomeen.Epäily sai alkunsa, kun Kaakkois-Suomen rajavartiosto otti viime kesäkuussa kiinni kaksi Iranin kansalaista Lappeenrannan Ylämaan alueelta. Venäjän puolelta tulleiden henkilöiden epäiltiin ylittäneen laittomasti Suomen rajan.Muutaman kilometrin päästä irakilaisten kiinniottopaikasta rajavartiosto huomasi kaksi pääkaupunkiseudulla asuvaa ihmistä, jotka olivat liikkeellä henkilöautolla. Näiden henkilöiden oli tarkoitus hakea laittomasti Suomeen saapuneet iranilaiset.Myös Venäjän rajavartiopalvelu otti samana päivänä kiinni yhden iranilaismiehen.Suomessa asuvaa henkilöä epäillään nyt törkeästä laittoman maahantulon järjestämisestä, Rajavartiolaitos kertoo. Heidän lisäkseen kahden ulkomailla vaikuttavan henkilön epäillään liittyvän oleellisesti maahantulon järjestämiseen.Esitutkinnassa on paljastunut, että ulkomailla vaikuttavat henkilöt ovat matkustaneet Suomeen vuoden 2019 aikana kahdesti. Ainakin toisella kerralla he ovat käyneet tutustumassa paikkoihin Vaalimaan ja Ylämaan suunnalla Venäjän rajan läheisyydessä.Muutama päivä ennen iranilaisten tuloa kaksi Suomessa asuvista epäillyistä vieraili samalla alueella, jossa he olivat kartoittaneet kaakkoisrajan olosuhteita.”Rikollisryhmän jäsenten ja iranilaiskolmikon välinen pikaviestisovellusten käyttö on mahdollistanut laittoman matkan etenemisen ohjaamisen Iranista Venäjän kautta Suomeen”, Rajavartiolaitos kertoo tiedotteessa.