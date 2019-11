Kotimaa

BBC väittää Puolankaa ”kuolevaksi kaupungiksi”, mutta Suomessa on yksi kunta, joka kutistuu vielä nopeammin

Kainuulainen

https://www.hs.fi/nyt/art-2000006312779.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Peltola

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tilastojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myöskään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy