Asuintalo palaa Kankaanpäässä, sammutustöissä 15 pelastuslaitoksen yksikköä

Satakunnassa on syttynyt tuleen kookas asuintalo. Rakennus on ilmiliekeissä, kerrottiin Satakunnan pelastuslaitokselta STT:lle.Pelastuslaitos tiedotti tiistai-iltana puoli kymmenen jälkeen, että viiden asunnon omakotitalon toinen pääty on tulessa. Pelastuslaitoksen mukaan palo on saatu rajattua, ja sammutus- ja raivaustyöt ovat parhaillaan käynnissä.Hätäkeskus sai hälytyksen rakennuspalosta Rauhankadulle noin kello 20.40. Palo luokiteltiin suureksi.Toistaiseksi ei ole tiedossa, onko palo mahdollisesti aiheuttanut henkilövahinkoja. Myöskään tulen syttymissyy ei ole selvillä.Tulipaloa sammuttaa noin 15 pelastuslaitoksen yksikköä.