Irakilaismies levitti Facebookissa väkivalta­materiaalia ja panetteli shiiamuslimeja – Oikeus tuomitsi kiihott

Irakilaismies

julkaisi Facebook-sivullaan väkivaltavideoita sekä shiiamuslimeja panettelevia kirjoituksia, mikä toi hänelle tuomion kansanryhmää vastaan kiihottamisesta ja väkivaltakuvauksen levittämisestä. Rovaniemen hovioikeus piti keskiviikkoisella päätöksellään voimassa käräjätuomion ja miehelle määrätyn sakkorangaistuksen.Mies kiisti syytteet. Hän sanoi halunneensa väkivaltavideoita jakamalla tuoda esille kotialueellaan tapahtuneita rikoksia ja ilmaista poliittista kantaansa. Mies kertoi olevansa kotoisin alueelta, jolla äärijärjestö Isis on pitänyt valtaa. Pyrkimyksenä oli tuoda esille, että Isisin lisäksi raakuuksiin syyllistyvät myös äärijärjestöä vastustavat puolisotilaalliset shiiajoukot, mies sanoi.”Hän ei ollut kohdistanut mielipiteitään uskonnolliseen ryhmittymään vaan ainoastaan näihin puolisotilaallisiin joukkoihin ja niiden tekoihin”, mies sanoi valituksessaan.Irakin väestöstä enemmistö on shiiamuslimeja. Shiia- ja sunnimuslimien konfliktissa Isis on sunnien puolella.Syyttäjän mukaan miehen tarkoitus ei ollut levittää tietoa, vaan vihapuhetta ja vastakkainasettelua. Vastaanottokeskuksessa, jossa mies tekojen aikaan vuonna 2016 asui, sunni- ja shiiamuslimien välit tulehtuivat syyttäjän mukaan niin pahasti, että poliisin piti puuttua tilanteeseen.taipuivat asiassa syyttäjän kannalle. Käräjätuomion mukaan väkivaltamateriaalin jakaminen ei ollut tiedonvälityksen kannalta perusteltua.”Raakaa väkivaltaa sisältävien tallenteiden ja tiedostojen pitäminen yleisesti saatavilla on omiaan aiheuttamaan levottomuutta, pelkoa ja vihaa yhteiskunnassa ja sellaisenaan rinnastuu vaikutuksiltaan vihapuheeseen.”Tuomiossa sanotaan, että poliittisen mielipiteen ilmaiseminen kuuluu sananvapauteen, joka koskee myös loukkaavia ja huolestuttavia ajatuksia. Ihmisiä tai ryhmiä loukkaava vihapuhe ei kuitenkaan nauti sananvapauden suojaa, oikeus totesi.Mies tuomittiin 50 päiväsakkoon, mistä maksettavaa hänelle tuli 300 euroa.