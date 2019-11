Kotimaa

Keski-ikäisellä naisella todettu tuhkarokko Hämeenlinnassa

Hämeenlinnassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tuhkarokko

on todettu tuhkarokkotapaus, kertoo Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri.Keskussairaala pyytää Kanta-Hämeen keskussairaalan päivystyksessä tämän viikon maanantaina kello 10–14 ja keskiviikkona kello 9–17 asioineita tarkistamaan rokotussuojansa. Keskussairaala pyrkii olemaan heihin myös suoraan yhteydessä. Jos henkilöt epäilevät tartuntaa tai eivät ole varmoja omasta immuniteetistaan, heidän tulisi olla yhteydessä omaan terveyskeskukseensa.Taudin saanut henkilö on keski-ikäinen suomalaissyntyinen nainen, joka oli ennen sairastumistaan matkustanut ulkomailla. Häntä ei ollut rokotettu tuhkarokkoa vastaan.Nainen oli käynyt päivystyksessä maanantaina ja hakeutunut uudelleen sairaalaan keskiviikkona. Taudin diagnosoinnin jälkeen hänet on otettu osastohoitoon ilmaeristettynä.on erittäin herkästi tarttuva sairaus, jonka leviämiseen voi riittää oleskelu samassa huonetilassa sairastuneen kanssa. Kanta-Hämeen keskussairaalassa altistuneita on sairaalan mukaan useita kymmeniä.Tartunnasta oireiden alkuun kuluu tavallisesti reilu viikko ja enintään kolme viikkoa. Ensioireita ovat korkea kuume, silmätulehdus ja hengitystieoireet. Muutaman vuorokauden kuluttua ensioireista alkaa ihottuma, joka kestää tyypillisesti runsaan viikon.Rokotukset tuhkarokkoa vastaan aloitettiin Suomessa vuonna 1975.