Kotimaa

Juvan henkirikoksesta epäilty mies lähetetään mielentilatutkimukseen

Juvalla viime viikolla sitten tapahtuneesta henkirikoksesta määrättiin torstaina käräjäoikeuden päätöksellä mielentilatutkimukseen, kertoo Itä-Suomen poliisi tiedotteessa. Mies vangittiin todennäköisin syin epäiltynä murhasta.



Epäilty henkirikos tapahtui poliisin mukaan 12. marraskuuta omakotitalossa Juvan Vuorenmaalla. Poliisi otti paikan päältä kiinni 1970-luvulla syntyneen miehen, jonka epäillään surmanneen vuonna 1941 syntyneen lähisukulaisensa voimakasta väkivaltaa käyttäen. Teko on poliisin mukaan mitä ilmeisimmin kestänyt pitkään ja siinä on käytetty useita erilaisia välineitä.



Esitutkinta on vasta alkuvaiheessa, mutta epäilty on ollut halukas yhteistyöhön poliisin kanssa, poliisi tiedottaa.