Kirjolohifileitä vedetään kaupoista valmistusvirheen takia, ilmoittavat Lidl ja SOK – Tuotteita on myyty koko Suomessa

Kotimaa

Kirjolohifileitä vedetään kaupoista valmistusvirheen takia, ilmoittavat Lidl ja SOK – Tuotteita on myyty koko

Lidl

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

SOK

ilmoittaa poistaneensa myynnistä erän Isokari-savukirjolohifileetä, koska kala ei välttämättä ole kypsentynyt kunnolla sisältä. Takaisinveto koskee tuote-erää, jonka viimeinen käyttöpäivä on 29.11.2019. Tuotetta on myyty kaikissa Suomen Lidl-myymälöissä. Kuluttajia pyydetään olemaan käyttämättä tuotetta.Filee painaa noin 750 grammaa. Erätiedon numero on: 603154.puolestaan vetää markkinoilta tuotteen nimeltä Rainbow Savustettu Kirjolohifileepala. Tuotteen EAN-koodi vaihtelee, koska noin 250 gramman tuotepakkauksen paino vaihtelee. EAN-koodin alkuosa on: 239303700----.Takaisinveto koskee erää, jonka viimeinen käyttöpäivä on 29.11.2019. Tuotteen valmistuttaja on SOK ja valmistaja Kalaneuvos Oy (Suomi). Tuotteita on myyty Prismoissa, S-marketeissa, ABC-marketeissa, Sale-myymälöissä, Alepoissa ja Sokoksissa. Kuluttajia pyydetään hävittämään tuote.Osassa kyseistä erää on tapahtunut virhe kypsennysprosessissa, minkä takia tuote saattaa olla kypsynyt vain pinnalta.