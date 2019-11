Finnair: mahdollinen tukilakko vaikuttaisi merkittävästi Helsinki-Vantaan toimintaan maanantaina

Kotimaa

Unioni IAU:n tukilakko vaikuttaisi maanantaina merkittävästi maa- ja catering-palveluihin sekä asiakaspalveluun Helsinki-Vantaan lentoasemalla, kertoo Finnair.Yhtiön mukaan se seuraa tilannetta ja arvioi sen vaikutuksia lentoihin. Finnairin mukaan sen asiakkaat voivat halutessaan aikaistaa maanantain lentojaan, jos haluaa välttää maanantaina matkustamista.IAU on yksi monista liitoista, joka on ryhtynyt Postin työntekijöiden tukilakkoon.työntekijäliitto AKT sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL laajentavat myötätuntotaistelunsa Helsingin seudun liikenteen (HSL) liikenteeseen.Lakko koskee paikallis- ja lähiliikenteen linja-auton kuljettajia. Se alkaa sunnuntain ja maanantain välisenä yönä kello kolme ja loppuu samaan aikaan seuraavana yönä.ovat mukana tällä hetkellä myös Palvelualojen ammattiliitto Pam, Suomen elintarviketyöläisten liitto SEL sekä Rautatiealan Unioni RAU.Maanantaina 25. marraskuuta postilakko laajenee koskemaan myös Postin myymälä- ja toimihenkilötehtäviä.Ellei sovintoa saada aikaan, postilakon on tarkoitus jatkua 8. joulukuuta asti.