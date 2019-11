Kotimaa

Valepoliisit huijanneet vanhuksia puhelimitse Pohjois-Suomessa, tileiltä viety tuhansia euroja

Poliisina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tekijä

esiintyvä huijari tai huijarit ovat onnistuneet viemään vanhuksilta rahaa useita tuhansia euroja Meri-Lapissa.Valepoliisisoittoja on poliisin mukaan ilmennyt alueella viime viikkoina. Poliisiksi esittäytyvän soittajan tavoitteena on ollut saada selville pankkitunnukset ja tyhjentää sitten tili.Suurin osa huijauksista on jäänyt yritykseksi, mutta muutamilta vanhuksilta on viety useita tuhansia euroja.Valepoliisi esiintyy poliisin mukaan erittäin uskottavasti ja kertoo esimerkiksi, että asiakkaan tili on vaarassa jossakin suuressa jutussa ja hän tarvitsee pankkitunnukset estääkseen tililtä siirrot.syyllistyy aina teossa virkavallan anastukseen ja vähintään petoksen yritykseen, poliisi kertoo tiedotteessa. Poliisi muistuttaa, ettei se ikinä pyydä pankkitunnuksia.Poliisi pyytää lähiomaisia puhumaan vanhusten kanssa asiasta ja varoittamaan heitä.