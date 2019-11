Kotimaa

Broileri-wrapeja vedetään pois kaupoista listeriavaaran vuoksi, kertoo S-ryhmä

Broileri-wrapeja

Listeriabakteeri

vedetään pois kaupoista listeriavaaran vuoksi, kertoo S-ryhmä.Kyseessä on Makula 305g Club Wrap -tuote, jota on ollut myynnissä Prismassa, S-marketissa, ABC-marketissa, Salessa, Alepassa, Sokoksella ja Food Market Herkussa.Raaka-ainetoimittaja on kertonut, että valmistuslinjastolta on mahdollisesti tarttunut Listeria monocytogenes -bakteeria broilerin lihaan, jota on käytetty tuotteessa.voi olla haitallinen erityisesti vanhuksille, vastustuskyvyltään heikentyneille ja raskaana oleville.Takaisinveto koskee kaikkia päiväyksiä.Kuluttajia pyydetään hävittämään tuote sekajätteen mukana.Jos haluaa hyvityksen, S-ryhmä pyytää palauttamaan virheellisen tuotteen pakkausetiketin ensisijaisesti ostopaikkaan tai omien yhteystietojen ja tilitietojen kanssa S-Kuluttajaneuvontaan.