Joulua vietetään yhä useammin velkarahalla: ”Luottoa ja maksuaikaa saa niin helposti, ettei se kannusta säästämään”

Kotimaa

Joulua vietetään yhä useammin velkarahalla: ”Luottoa ja maksuaikaa saa niin helposti, ettei se kannusta säästä

Joululahjasesonki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhteiskunnan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oman

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Luotolla