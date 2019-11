Poistaako Suomen suurin puukoulu sisäilmaongelmat? Pieni suomalaiskunta uskoo näin, ja se laittaa kouluun ennätyspotin rahaa

Kotimaa

Poistaako Suomen suurin puukoulu sisäilmaongelmat? Pieni suomalaiskunta uskoo näin, ja se laittaa kouluun ennä

Noin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Imatran

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

YIT

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

YIT

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy