Kotimaa

United Brotherhood -jengi vastustaa lakkauttamis­vaatimusta: ”Henkilöt tekevät mahdollisesti rikoksia, ei reki

Rikollisjengi

Poliisihallitus

Porvoolaismiehen

Porvoolaismies

United Brotherhood (UB) vastustaa Poliisihallituksen vaatimusta lakkauttaa kerhon toiminta.UB:n johtajana pidetyn 47-vuotiaan porvoolaismiehen mukaan kerhoa ei voi määritellä rikollisjärjestöksi ainoastaan sen olemassaolon perusteella.Itä-Uudenmaan käräjäoikeuteen maanantaina jättämässään vastauksessa mies viittaa perustuslakiin ja Euroopan ihmisoikeussopimukseen. Ne turvaavat yhdistymisvapauden.Mies kiistää, että kerhot olisivat lain tai hyvän tavan vastaisia. Kummankaan kerhon tarkoituksena ei ole tehdä rikoksia.”Henkilöt tekevät mahdollisesti rikoksia, ei rekisteröimätön yhdistys.”vaatii UB:n ja sen alayhdistyksen Bad Unionin lakkauttamista. Poliisihallituksen mielestä molemmat yhdistykset olisi määrättävä heti toimintakieltoon 3 000 euron sakon uhalla.Kyse on poikkeuksellisesta vaatimuksesta, sillä UB:n kaltaisia jengejä ei aiemmin ole määrätty lakkautettavaksi Suomessa.Poliisi teki syyskuun alussa suuren iskun UB-jengiä vastaan. Operaation yksi osa on vaatimus siitä, että oikeus määrää jengin lakkautettavaksi.Poliisi pitää UB:ta Suomen vahingollisimpana jenginä. Oikeus on useaan otteeseen todennut sen olevan järjestäytynyt rikollisjengi.vastauksen mukaan oikeuskäytäntö on ristiriitaista. Kerhoa ei voida tämän takia pitää rikollisjenginä, sillä osassa oikeusjutuista ei ole edes tutkittu kerhon luonnetta.Lakkauttamista koskeva lainkohta on miehen mukaan väljä, eikä sen merkitystä avata lain esitöissäkään.”Kumpikaan lakkautettavaksi vaadituista ei ole osinkaan sotilaallisesti järjestetty. Löydetyt ampuma-aseet liittyvät yksittäisiin rikosasioihin, joista tuomitut ovat kantaneet rikosoikeudellisen vastuun. Kanteessa kuvatuista rikosilmoituksissa nimetyistä henkilöistä valtaosa ei kuulu kumpaankaan lakkautettavaksi vaadittuun [kerhoon].”Miehen mukaan kanteessa on mainittu ainakin 39 henkilöä, jotka eivät ole kummassakaan jengissä sen enempää jäseniä kuin kokelasjäseniä. Näin ollen heidän rikostaustaansa ei voi käyttää lakkauttamisvaatimuksen perustelemiseen.Mies kummeksuu myös sitä, että kerhot voitaisiin lakkauttaa niiden viranomaisvastaisuuden takia.”Mielipiteenvapaus kuuluu länsimaisten demokratioiden perusarvoihin.”Vastauksessa kyseenalaistetaan kahden virkamiehen asiantuntemus jengiasioissa. Toinen heistä työskentelee keskusrikospoliisissa, toinen Rikosseuraamuslaitoksessa. Porvoolaismiehen mukaan miehet eivät siten ole myöskään puolueettomia.pyysi käräjäoikeutta keskeyttämään asian käsittelyn.Hän on itse tällä hetkellä tutkintavankeudessa eikä saa olla yhteydessä kehenkään muuhun kuin avustajaansa. Tilanne vaarantaa miehen mukaan hänen oikeusturvansa.”Oikeudenmukainen oikeudenkäynti edellyttää, että osapuolilla on tasa-arvoiset mahdollisuudet käydä oikeutta.”Mies vangittiin syyskuussa Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa epäiltynä muun muassa neljästä törkeästä huumausainerikoksesta. Niiden lisäksi miestä epäillään ainakin törkeästä rahanpesusta, törkeästä ampuma-aserikoksesta sekä järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistumisesta.