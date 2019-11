Kotimaa

Puolustusvoimien pääsotaharjoitus alkaa keskiviikkona: mukana Hornet-hävittäjiä ja kymmeniä panssarivaunuja

Puolustusvoimien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kokonsa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ilmavoimista

Taistelutoiminnan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kansainvälisen