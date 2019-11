Kotimaa

Kun Postin palkkataso on saatu sopivan alas, onkin aika kääntää katse muihin aloihin

se nyt ihme, jos en saa joulu­korttejani tänä vuonna ajoissa perille! Kävellenkö ne pitää viedä tutuille ja tuntemattomille!Ihme porukkaa nuo postilaiset, kun eivät ymmärrä, että työehtoshoppailu on tätä päivää. Mutta hienoa, että Postin jämerä ja vastuunsa tunteva johto tekee työnsä ja ansaitsee runsaat bonuksensa.Ei Postista kannattavaa yritystä saa, niin kauan kuin työntekijöille maksetaan turhan korkeita palkkoja. 30–50 prosentin palkanalennukset saavat sitten työntekijöihinkin vähän vauhtia.Onneksi suuri yleisö tuntuu kantavan yhteiskuntavastuunsa ja paheksuvan kuorossa postilakkoa ja sen tukilakkoja. Suomea voidaan rakentaa kannattavaksi yritysmaailmaksi vain johdonmukaisilla vähiten ansaitsevien palkanalennuksilla.Kun Postin palkkataso on saatu sopivan alas, onkin sitten aika kääntää katse muihin aloihin. Opettajien, sairaanhoitajien, palomiesten ja monien muiden palkat täytyy saada seuraavaksi linjaan: ajatelkaa, miten paljon vaikkapa koulu tuottaa nyt tappiota! 30–50 prosenttia opettajien palkasta pois, niin budjetit pysyvät paremmin kurissa!Kai sen nyt tyhmempikin ymmärtää, ettei yhteiskunnalla ole varaa olla vastuussa ihmisten hyvinvoinnista. Yksityiset yritykset toimivat paljon paremmin, senhän näkee jo siitäkin, että ne tahkoavat omistajilleen rahaa. Ei ole enää tätä päivää antaa lapsille koulutusta, elleivät vanhemmat maksa siitä täyttä markkinahintaa. Paluuta entiseen ei ole, alati kiristyvän kilpailun maailmassa.kauan sitten Suomi oli naurettavan takapajuinen maa, missä uskottiin, että junien tuli kohtuuhinnalla kulkea ja kuljettaa kansalaisia, Postin viedä kansalaisten kirjeet perille halvalla hinnalla ja sairaaloiden hoitaa köyhiäkin.Oli se hullunkurista. Koko puhe kansalaisista! Kuluttajiahan me olemme, ja kyllä meidän pitää maksaa täysi markkinahinta käyttämistämme palveluista.Ei koulutus ja sairaanhoito kaikille kuulu, vaan vain niille jotka niistä maksavat. Jos jonkun mielestä palveluiden täytyy olla kaikkien saatavilla, niin tietäköön, että Neuvostoliittoa kokeiltiin jo, eikä Suomesta nyt voi Pohjois-Koreaa tehdä.ja poliisi kyllä tarvitaan, että systeemi pysyy pystyssä. Niihin en menisi koskemaan, sillä tyhmä kansa ei aina ymmärrä parastaan, ja 30–50 prosentin palkanalennukset voivat aiheuttaa tyytymättömyyttä. Mutta kyllä siitä selvitään, kun alennukset tehdään maltilla, yksi sektori kerrallaan. Lopulta ollaankin sitten ihanneyhteiskunassa, jossa työntekijöiden palkat on saatu järkevälle tasolle.Kahta työtähän siinä moni sitten joutuu tekemään, mutta sehän vain lisää ahkeruutta ja aktivoi ihmisiä. Mitä se vähätuloinen makoilemaan. Päivät päivätöissä ja yöt paketteja lajittelemassa, niin johan saadaan Suomi nousuun.Mutta nyt täytyy lopettaa, kun pitää mennä katsomaan, mitkä yksityiset yritykset saisivat postikorttini ja pakettini jouluksi perille. Ihmisellä pitää olla prioriteetit kunnossa.