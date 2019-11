Kotimaa

Postilakko jatkuu kolmatta viikkoa: Näin lakko ja sen tukilakot vaikuttavat elämääsi

Postilakko

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006320275.html

Miten maanantain tukilakot näkyivät?

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006318756.html

Vaikuttaako lakkoilu vielä lentoliikenteeseen?

Tuleeko tukilakkoja lisää, jos lakkokiistassa ei päästä sopuun?

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006319837.html

Kun lakko loppuu, miten kauan kestää, että tilanne normalisoituu ja kaikki posti on jaettu?

Miten käy joulukorttien?

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006320330.html

Miten toimin, jos odotan lääkäriaikaa tai leikkausta?

Mitä jos passi tai viisumi juuttuu postiin?

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006316526.html

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006317729.html

Entä jos pankkikortti tai vastaava jää johonkin jumiin?

Miten toimia, jos laskua tai viranomaisen lähettämää kirjettä ei kuulu?

Mitkä postilähetykset viivästyvät ja miten paljon?

Jos odotan ulkomailta pakettia, millainen viive lähetyksessä voi olla?

Mihin kirjeet ja paketit kasautuvat?