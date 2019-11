Kotimaa

HS-analyysi: Suomen syntyvyys­luvuissa nähtiin syyskuussa hetkellinen valonpilkahdus, mutta sitten synkkyys pa

Suomessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006252180.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Syitä vauvakatoon on löytynyt vähän, mutta keskustelu on ollut kiivasta.

Samaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006270883.html

Mutta

https://www.hs.fi/elama/art-2000006258964.html