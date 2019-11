Kotimaa

Poliisi etsii kadonnutta 3-vuotiasta poikaa Salossa

Poliisi

https://twitter.com/L_S_poliisi/status/1199692338936864770

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

etsii Salon Vaskissa Heinäsuon alueella keskiviikkona iltapäivällä kadonnutta 3-vuotiasta Markus-nimistä poikaa. Länsi-Suomen poliisi kertoi asiasta Twitterissä. Poika katosi noin kello 14:30.”Tällä hetkellä epäilymme on, että hän on lähtenyt omille teilleen”, kerrotaan Lounais-Suomen poliisista.Alue, jossa poika on kadonnut, on maaseutua.Poliisin mukaan poika liikkuu mitä todennäköisimmin yksin. Hän on tummissa vaatteissa ja jalassa on kumisaappaat. Havaintoja pojasta pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112.