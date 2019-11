Kotimaa

Omakotitalosta Tohmajärvellä löytyi väkivallan seurauksena kuollut mies, kolme otettu kiinni

löysi Tohmajärvellä sijaitsevasta omakotitalosta torstain vastaisena yönä kuolleen miehen, Itä-Suomen poliisi tiedottaa. Mies oli kuollut häneen kohdistetun väkivallan seurauksena.Poliisi sai hätäkeskuksen kautta tiedon Uusi-Värtsilässä tapahtuneesta väkivaltarikoksesta puolenyön jälkeen. Paikalle lähetettiin poliisi, rajavartiolaitoksen partiota ja ambulanssi.Poliisi on ottanut kiinni kolme henkilöä epäiltynä rikoksesta. Tapausta tutkitaan tappona.kertoo tutkineensa tapausta koko yön.”Aktiiviset tutkintatoimenpiteet ovat edelleen pahasti kesken. Tämän vuoksi tarkempia yksityiskohtia teosta ei voi vielä kertoa julkisuuteen”, tiedotteessa kerrotaan.Poliisi pitää mahdollisena sitä, että omakotitalosta on oltu illan ja yön aikana puhelimitse yhteydessä ”eri ihmisiin” joille on kerrottu, mitä asunnossa on tapahtunut. Poliisi pyytää näitä ihmisiä ilmoittautumaan asiaa tutkivan rikospoliisin numeroon 029 545 6461 tai sähköpostiosoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi