Raahessa kesäkuussa tapahtunutta katoamista tutkitaan nyt murhana, tapaukseen liittyy useita vakavia rikoksia

kesänä Raahessa tapahtunutta henkirikosta tutkitaan nyt murhana, tiedottaa Oulun poliisi. 41-vuotias mies ilmoitettiin kadonneeksi kesäkuussa ja löydettiin heinäkuussa. Rikosnimike on tarkentunut esitutkinnan aikana murhaksi.Poliisi epäilee murhan tekijäksi vuonna 1982 syntynyttä raahelaista miestä, joka on asunut rikoksen tekoaikana Ollinsaaressa. Epäilty on vangittuna.Murha on poliisin epäilyn mukaan tehty vangitun yksityisasunnossa 16.–17. kesäkuuta.Poliisi kertoi aiemmin, että uhri ja asunnolla olleet henkilöt tunsivat toisensa ja pyysi havaintoja harmaan Nissan Almera -merkkisen henkilöauton liikkeistä Ollinsaaren alueelta. Henkilöauto löytyi myöhemmin poltettuna.kertoo, että asiakokonaisuuteen on liittynyt useita vakavia rikoksia, joihin liittyy useita eri henkilöitä. Yhteensä poliisi on tutkinut tapauksen tiimoilta 18 muutakin rikosta, joista 17 on saatettu syyteharkintaan. Esitutkintamateriaalia poliisille on kertynyt noin 1 500 sivua.Tapaus on siirtyy nyt syyttäjälle. Esitutkintamateriaali on tässä vaiheessa suurilta osin salainen.