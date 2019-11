Suomalaiset ovat Euroopan tyytyväisintä kansaa, mutta onni ei jakaudu tasan: Nuorten tyytyväisyys laskee, eläkeläisten nousee

Kotimaa

Suomalaiset ovat Euroopan tyytyväisintä kansaa, mutta onni ei jakaudu tasan: Nuorten tyytyväisyys laskee, eläk

Olemme

Aineisto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Tulos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vähiten

Tutkimus

Ikä

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005989757.html

Mutta