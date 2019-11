Suomi pimenee päivä päivältä, ja nyt on valoisaa joulukuun loppuun verrattuna – hakukone näyttää, miten valo hupenee kunnittain

Kotimaa

herääminen tuntunut viime päivinä vaikealta? Ei ihme, sillä vielä marraskuun alussa päivänvaloa riitti Helsingissä kaksi tuntia nykyistä enemmän.Vähäisestä päivänvalosta kannattaa nauttia niin paljon kuin voi, sillä valo hupenee päivä päivältä. Esimerkiksi viikon päästä itsenäisyyspäivänä päivänvaloa riittää Helsingissä yli 20 minuuttia tätä perjantaita vähemmän.Mutta paljon pimeämpää on tulossa. Oheisesta hakukoneesta voit vertailla, kuinka paljon päivä lyhenee nykyisestä, milloin päivä on pimeimmillään ja miten päivän pituus vaihtelee kunnittain.Suomi on teoreettisesti pimeimmillään 22. joulukuuta. Tuolloin vietetään talvipäivän seisausta. Sen jälkeen päivä alkaa pidentyä, ensin hitaasti ja sitten kiihtyen.Valosta pitävät voivat jo huokaista helpotuksesta, sillä tämän perjantain pituinen päivä saavutetaan ennen tammikuun puoliväliä.aikaa on tänään perjantaina Helsingissä hieman yli kuusi ja puoli tuntia. Tampereella valoa riittää 20 minuuttia vähemmän ja Rovaniemellä kaksi ja puoli tuntia vähemmän.Lähes kuukauden kuluttua ollaan juhannuksen, vuoden valoisimman päivän, vastakohdassa eli vuoden lyhyimmässä päivässä. Onko päivä myös vuoden pimein? Se riippuu pilvisyydestä: paksujen pilvien alla tuntuu kuin päivä ei valkenisi lainkaan.Päivän pituus on silloin Helsingissä lähes kuusi tuntia eli tunnin lyhyempi kuin nyt. Jyväskylässä päivä on runsaat viisi tuntia eli puolitoista tuntia lyhyempi. Oulun päivä on vielä lyhyempi: runsaat kolme ja puoli tuntia, kaksi tuntia vähemmän kuin nyt.Utsjoella aurinko ei enää nouse eikä laske. Keskiviikkona alkoi kaamos, jota jatkuu Utsjoella tammikuun puoliväliin asti.aika alkaa olla ohi tammikuun loppupuolella. Päivä on silloin suunnilleen yhtä pitkä kuin noin viikko sitten.Päivä pitenee tammikuun lopussa eri rytmissä kuin nyt lyhenee:Syyspuolella pimeys hiipii yhä varhaisempaan iltapäivään, kun taas tammikuussa juuri iltapäivät alkavat valjeta aamuja nopeammin.