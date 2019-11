Kotimaa

Metsätalouden vesistöhaitta on paljon arvioitua suurempi

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Metsätalouden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ilmastonmuutos

Metsätalouden