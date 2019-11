Kotimaa

Korkea-arvoinen upseeri suuteli ja kähmi entistä alaistaan Tampereella, korkein oikeus tuomitsi ahdistelusta

Korkein

Syytteet

Korkeimman

oikeus tuomitsi perjantaina Puolustusvoimien logistiikkalaitoksessa toimineen korkea-arvoisen sotilaan seksuaalisesta ahdistelusta ja palvelusrikoksesta.Tuomittu mies oli sotilasarvoltaan kommodori. Se vastaa Maavoimien everstiä.koskivat Puolustusvoimien tiloissa Tampereella vuonna 2017 järjestettyä tapaamista, johon kommodori kutsui erään naisen. Kahdenkeskinen tapaaminen liittyi henkilökohtaisiin perheasioihin.Nainen oli aikaisemmin työskennellyt kommodorin alaisena Puolustusvoimissa, mutta ei ollut tapaamisen aikaan enää Puolustusvoimien palveluksessa.Korkeimman oikeuden tuomion mukaan virka-asuinen mies laski tapaamisen aikana kätensä asianomistajan reidelle. Kun nainen oli lähdössä pois tapaamisesta, mies halasi häntä sekä suuteli suulle ja kaulalle.Samalla hän työnsi kätensä naisen paidan alle, hyväili hänen selkäänsä ja vatsaansa sekä työnsi kielen hänen suuhunsa. Mies puristi naista myös takapuolesta.Tuomion mukaan mies myös tunnusteli kädellään rintaliivien hakasia ja siirsi kätensä kohti rintoja. Sen jälkeen nainen pääsi poistumaan paikalta.Nainen on kertonut, että tilanne oli yllättävä, hän oli šokissa eikä tiennyt, mitä pitäisi tehdä. Tapahtuman jälkeen nainen soitti poikaystävälleen, ystävälleen ja poliisille.Mies itse on kiistänyt ahdistelleensa naista. Hän on sanonut, että he olivat tapaamisen jälkeen halanneet ja huulet olivat osuneet yhteen vahingossa. Muuta ei miehen mukaan tapahtunut.Mies on myös sanonut, että rikosilmoitus oli lopettanut hänen uransa Puolustusvoimissa.oikeuden mukaan mies loukkasi uhrin seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja syyllistyi siten seksuaaliseen ahdisteluun.Korkein oikeus tuomitsi miehen 80 päiväsakkoon. Niistä kertyy maksettavaa yhteensä 4 720 euroa.