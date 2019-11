Kotimaa

Evakoille rakennettuja pyhäkköjä uhkaa purku tai myynti, taustalla ortodoksisen kirkon korjausvelka

on huolissaan Suomen ortodoksisen kirkon suunnitelmista luopua 46 kiinteistöstään. Karsittavista kohteista 27 on varsinaisia pyhäkkörakennuksia.”Näistä suurin osa on jälleenrakennuskauden rukoushuoneita eli tsasounia, jotka rakennettiin kotiseutunsa menettäneille siirtokarjalaisille”, Museovirasto kertoo tiedotteessaan.Karsinnan yhtenä lähtökohtana on kirkon laskennallinen korjausvelka, ei niinkään se, että tsasounat ja muut kiinteistöt seisoisivat käyttämättöminä. Korjausvelan määrä tarkoittaa, kuinka paljon rakennuksiin olisi pitänyt investoida, jotta ne olisivat hyvässä kunnossa.”Näistä pyhäköistä suurin osa on viraston mukaan edelleen käytössä, ja niitä on pidetty kunnossa talkoovoimin”, tiedotteessa kerrotaan.Viraston mielestä arvokohteiden myynti, purku tai käyttötarkoituksen muuttaminen merkitsisi suurta menetystä ortodoksiselle kirkolle ja suomalaiselle rakennusperinnölle.yhtenä perusteena käytettyä laskennallista korjausvelkaa Museovirasto pitää osin vääränä lähtökohtana. Laskelmien perusteella ei voida ratkaista suuren, kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennusryhmän myymistä, purkua tai käyttötarkoituksen muutoksia, Museovirasto sanoo tiedotteessaan.Ortodoksisella kirkolla on tiedotteen mukaan noin 280 kiinteistöä. Pikaisesti halutaan eroon 46 rakennuksesta.Rakennuksista yhdeksän sijaitsee valtakunnallisesti merkittävissä rakennetuissa kulttuuriympäristöissä, maakunnallisesti merkittäviksi on osoitettu yhdeksän. Kuntakaavoissa on suojeltu yksitoista rakennusta ja Ahveniston kirkko (1894) on suojeltu ortodoksisesta kirkosta annetun lain nojalla, tiedotteessa kerrotaan.