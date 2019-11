Kotimaa

Linja-auto suistui tieltä Kolarissa, yksi loukkaantui

ihminen loukkaantui, kun linja-auto suistui tieltä perjantaina iltapäivällä Ylläsjärventiellä Kolarissa, kertoo pelastustoimi tiedotteessaan.Onnettomuus tapahtui Luosukankaan kohdalla.Linja-autossa oli 50 ihmistä, joista osa on suomalaisia ja osa englantilaisia.Paikalla on ollut neljä pelastuslaitoksen sammutusautoa Kolarista, Ylläsjärveltä, Kittilästä sekä Muoniosta.Tie on ollut kokonaan poikki muulta liikenteeltä.