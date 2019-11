Kotimaa

Peruskoululaiset opettelevat nyt metsästystä – ”Kunhan turvallisuudesta huolehditaan, estettä ei ole”

Muutamissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rovaniemellä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Opetushallitus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy