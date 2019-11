Kotimaa

Kaksi sairaalaan poliisin takaa-ajon päätteeksi, auto suistui kovassa vauhdissa liukkaalta tieltä Myrskylässä

Poliisia

Pelastuslaitos

paenneen auton matkustaja ja kuljettaja on toimitettu sairaalaan sen jälkeen, kun heidän autonsa ajoi kovassa vauhdissa ulos liukkaalta tieltä Myrskylässä lauantaina iltapäivällä, kertoi Itä-Uudenmaan poliisi Twitterissä.Kuljettaja lähti poliisia karkuun Mäntsälässä. Pakoväline oli henkilöauto, jonka takaa-ajoon osallistui useita poliisipartioita, poliisilta kerrotaan STT:lle. Poliisi ei tuoreeltaan kommentoinut Myrskylään päättyneen takaa-ajon syitä tai kertonut tapahtuneesta enempää.sai ilmoituksen onnettomuudesta Pukkilantiellä ennen puoli neljää iltapäivällä.”Auto on pyörinyt useamman kerran ympäri, ja toinen sisällä olleista on jäänyt auton alle puristuksiin”, päivystävä palomestari Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselta kertoi STT:lle.